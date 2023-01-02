Воздушные силы и Сухопутные войска уничтожили девять иранских дронов и одну высокоточную ракету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Восток" ВСУ. Уточняется, что силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, летевшая в направлении города Днепр. Еще три "Шахеда" сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток". Напомним, вечером 1 января в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной были замечены две группы иранских дронов. Их точное количество пока не установлено. В Киеве и Днепре раздались взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в частности, в Полтавской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.