В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко. Также обесточены некоторые объекты теплоснабжения. "В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения", — говорится в сообщении. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. Напомним, российские войска в ночь на 2 января запустили в Киев несколько волн "Шахедов". За время ночной воздушной атаки на столицу удалось сбить 20 вражеских целей. Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний мужчина. Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.