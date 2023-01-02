Сегодня, 2 января, в Украину придет потепление. В большинстве регионов нашей страны ожидается плюсовая температура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины переменная облачность. Во всех областях будет сухая погода, осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +4 +7 градусов, днем +8 +12, на западе ночью +3 +6, а днем +8 +12 градусов, в восточных областях ночью от +3 +6 градусов, днем +7 +10, юге страны ночью +3+7, а днем +9+11 градусов, в центральных областях ночью +3+7 градуса, днем +9+12. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +4+6 градусов, а днем ожидается до +10 градусов. Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды до конца зимы и рассказали, когда ожидать морозов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.