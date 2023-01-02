Взрывы произошли на аэродроме "Балтимор" в российском Воронеже, где находится боевая авиация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные социальные сети. На аэродроме базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34. "Вороновцы сообщили об очень громком "хлопке". Было слышно во всех районах города. По сообщениям уже десятков человек, не похоже на петарды или салюты", — пишут в соцсетях. Информация требует подтверждения. Официальных сообщений о взрывах нет. "Балтимор" – это военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: "Воронеж-Б". Аэродром основан в 1930-х годах. Напомним, ночью 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе раздались два взрыва. В Воздушных силах отметили, что инциденты на аэродроме – последствия преступных действий россиян на территории Украины. Аналитики ISW заявили, что подобные взрывы демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что Кремль не может защитить свою территорию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.