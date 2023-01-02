Неизвестные напали на тюрьму №3 в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате Чиуауа. В результате погибли 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telemundo. Инцидент произошел 1 января утром. Неизвестные подъехали к зданию тюрьмы на бронетранспортерах и открыли огонь охранникам. Военные и полиция штата смогли взять ситуацию под контроль через несколько часов. Среди погибших 10 человек – охранники тюрьмы, еще четверо – заключенные. Еще 13 человек получили ранения. Как минимум 24 заключенных смогли скрыться. Полицейские задержали четырех человек, еще двое нападавших погибли. Полиция выясняет, какая преступная группировка ответственна за нападение. Ранее в Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму на юго-западе страны. В результате 575 заключенных скрылись. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.