Российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве слышны взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы. Отмечается, что враг целится в объекты критической инфраструктуры. Работает ПВО. Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях. Напомним, ночью 2 января Украину снова атаковали "Шахеды". Были замечены две группы дронов. Их точное количество пока не установлено. В Киеве и Днепре раздались взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в частности, в Полтавской области. По данным Киевской городской военной администрации, силы ПВО уничтожили по меньшей мере 16 враждебных целей по Киеву. Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.