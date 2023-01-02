Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7, который состоится 19-21 мая в Хиросиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei. Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна – глава Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по поводу российского вторжения в Украину. Выступление Зеленского познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией. Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня. В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано по отношению к РФ. Кроме Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо. Напомним, страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию. Также мы писали, что страны Большой семерки и Австралия присоединились к Европейскому союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.