За время ночной воздушной атаки в Киев сбили 20 вражеских целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации. Воздушная тревога продолжалась более 4 часов. Ранее сообщалось о 16 сбитых воздушных целях России. Напомним, как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы. Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний мужчина. Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.