3 января верующие вспоминают митрополита Киевского и всея Руси (после объединения митрополий патриархом Константинопольским – и митрополита Киевского и Галицкого) святителя и чудотворца Петра. Читайте в материале Styler, что запрещено делать 3 января, его приметы, а также у кого именины. история праздника Будущий митрополит Петр родился на Волыни в честной и порядочной семье. В юношестве принял монашеский постриг, а затем покинул монастырь и основал свою обитель на реке Рати. Вскоре прославился благодаря своим подвигам. В 1308 году патриарх константинопольский возвел Петра на Русскую митрополию. Ему пришлось нелегко, но сумел под татарским игом убедить людей исповедовать христианскую веру и сохранить религию. Умер святой в 1326 году. Православные верующие сегодня молятся святому Петру о благополучии в семье. Главные приметы этого дня считалось, какой 3 января день, таким будет сентябрь; если снега немного, но на воздухе холодно, летом будет засушливо и жарко; в лесу еще долго слышно эхо — скоро будут четкие морозы; если до 3 января еще не выпал снег, ждите тяжелый и неурожайный год; рассвет ярко-красного цвета, скоро начнется метель; в воздухе вьются вороны и галки, вскоре начнется снег. Что нельзя делать в эту дату Сегодня нельзя подсматривать и подслушивать. Считалось, что после этого можно избавиться от зрения и слуха. Не давайте присяги или обещания, а также не поднимайте предметы, найденные на земле. Именины сегодня празднуют: Прокоп, Петр, Фемистокл, Юлиана (Ульяна), Сергей, Феофаний. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года.