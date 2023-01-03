Кажется, что может быть проще чая с лимоном. Заварили чай, выжали лимон, или бросили в чашку ломтик. И вуаля! Вкусный полезный, особенно при простуде или ОРВИ, готовый напиток. Но это неправильно: добавление лимона в горячую жидкость убивает главную ценность кислого фрукта – витамин С. Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик. Не кладите лимон в горячий чай "Если вы хотите сохранить именно витамин С, овощи и фрукты в целом лучше есть свежими", – советует специалист. При простуде, или просто так стоит есть лимон, не заливая фрукт теплой, а тем более — горячей жидкостью. Съев кусочек лимона, вы получите весь витамин С, который содержится в нем. Молекула аскорбиновой кислоты распадается при температуре 190 градусов, но и более низкая температура имеет влияние. Сколько витамина С в 100 г лимона 100 г фрукта содержит 40 мг витамина С. После пребывания 100 г лимона в течение 5 минут в кипятке в нем остается всего 1,31 мг витамина. И даже если вы положите лимон в теплый чай, витамин С начнет "исчезать". Чтобы получить полезный витамин С, нужно есть лимон отдельно, а чай пить отдельно. И не злоупотребляйте горячими напитками, полезный чай должен быть теплым. Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенное Наталья Мазурик (@mazurik.nataliya) Ранее эксперт также рассказала, как правильно выбрать мед для здоровья. Кроме того, мы писали, как нельзя варить овощи, чтобы не потерять все витамины.