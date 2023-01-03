Сегодня, 3 января, ожидается теплая погода, которая будет явно выпадать из зимнего "сценария". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Осадки "Облачно, без осадков. Ночью и утром в восточных и большинстве центральных областей местами туман", — говорится в сообщении. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. Как сообщалось, первый день 2023 стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.