Польша дополнительно заказала своей армии 70 тысяч автоматических винтовок Grot. Соглашение с производителем 2 января подписал министр обороны Мариуш Блащак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP. "Это хорошие и проверенные винтовки. Их хорошо оценивают в польской армии, а также военнослужащие украинской армии. Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot", — отметил глава Минобороны. Блащак указал, что, с учетом предыдущих соглашений, для нужд вооруженных сил закуплено уже около 100 тысяч винтовок. По его словам, в течение следующих недель будут подписаны еще несколько сделок на покупку Grot. Ведь Польша намерена увеличить численность своей армии более чем на 135 тысяч — до 300 тысяч. "Польская армия усиливает оборонные способности, чтобы отпугнуть агрессора. Мы хотим мира, но для этого должны готовиться к войне. Винтовок должно быть в стране очень много, в том числе и на складах", — подчеркнул министр. В этом контексте Блащак привел пример первых дней полномасштабного вторжения РФ, когда в Киеве и других городах Украины гражданским выдавали автоматы, чтобы защищаться от агрессора. Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что в 2023 году Варшава продолжит оказывать Киеву поддержку в борьбе с российской агрессией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.