Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани открещивается от поддержки России в ее войне против Украины и уверяет, что оборонное сотрудничество между Тегераном и Москвой осуществлялось до полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Представитель министерства заявил, что Иран не является частью конфликта между РФ и Украиной, и назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными". "Иран не является частью конфликта в Украине и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить вопрос", – сказал Канаани на пресс-конференции. По его словам, официальные лица Ирана и Украины обменялись мнениями по поводу обвинений, и никто не смог найти доказательств. "Оборонное сотрудничество Ирана (с другими странами) основано на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами", — заявил представитель МИД Ирана. Канаани также добавил, что власти Украины должны прекратить выдвигать "безосновательные и ложные обвинения" против Ирана, при этом рекомендовал рассмотреть соответствующие решения кризиса — очевидно, имея в виду начало переговоров с РФ. Напомним, ранее в декабре МИД Ирана в очередной раз опроверг обвинения в военной поддержке России, а также угрожал Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому. Так, в Иране продолжают цинично врать о поставках дронов в Россию, которой и регулярно атакует Украину. Отметим также, что перед этим Тегеран упорно отрицал свои поставки дронов-камикадзе типа Shahed в Россию. Однако в ноябре признал, что отправлял беспилотники в РФ, но настаивал на том, что они были доставлены в полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.