Украинская военная разведка постоянно следит за российским ядерным оружием и его перемещением, а все места хранения также известны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире национального телемарафона. Он отметил, что ГУР знает количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня , а также отслеживает перемещение всех носителей. "Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит "двенадцатое главное управление" министерства обороны России. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов в оружие", — рассказал Скибицкий. В военной разведке добавили, что имеют опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил России, которые проводились начиная с 2014 года и ранее. "То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР Минобороны Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", — подчеркнул Скибицкий.

Видео: Вадим Скибицкий рассказал о контроле ГУР МОУ за ядерным оружием России Напомним, перед этим секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему ядерная риторика россиян утихла. Ранее РБК-Украина писала о том, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерной риторике, когда отчаивается. Добавим также, что ранее в украинской военной разведке рассказали, как может действовать Россия на фронте в 2023 году. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.