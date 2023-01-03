Канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман, передает РБК-Украина со ссылкой на DW. Отвечая на вопрос журналистов, поступают ли из Берлина в адрес Москвы предложения о начале мирных переговоров с Украиной, она отметила, что "было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет". "Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС постоянно устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина – неправильно", — сказала Хоффман. Перед этим официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер обратил внимание, что Украина должна сама определять "при каких условиях, когда и как она будет вести возможные переговоры", о чем неоднократно говорили в Берлине. Вместе с тем Вагнер отметил, что в МИД ФРГ не видят, чтобы от РФ поступали "убедительные предложения по переговорам". "Это показали и достаточно жестокие бомбардировки в последние дни. Следовательно, эти действия России создают очень четкую картину", – заявил представитель немецкого министерства. Напомним, ранее в декабре Олаф Шольц констатировал, что Путин не собирается отказываться от захватнических планов по Украине и ведению войны, цель которой неоднократно раскрывалась во время переговоров. Добавим также, что при этом Шольц отмечает, что, несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.