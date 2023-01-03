Украинские военные в канун нового года нанесли мощный удар по российским оккупантам в Херсонской области. В результате действий наших защитников многие солдаты врага были уничтожены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Так, было подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря 2022 живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. "Потери РФ составили около 500 военнослужащих ранеными и убитыми", — отметили в Генштабе. Кроме того, указывается, что 1 января 2023 года ВСУ атаковали личный состав российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага — уточняется. Напомним, украинские военные 31 декабря 2022 атаковали район сосредоточения россиян в Макеевке. Подробнее читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.