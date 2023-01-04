Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали 62210 преступлений агрессии и военных преступлений оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Из них 60 477 — по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 — планирования, подготовки или развязывания и ведения агрессивной войны, 40 — пропаганды войны, 1 626 — другие", — отметили прокуроры. Кроме того, в ОГП указали, что было зафиксировано 17 335 преступлений против национальной безопасности, из которых: 10449 — относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; 1911 — государственной измены; 3 868 – коллаборационной деятельности; 380 – пособничества агрессору; 62 – диверсии; 665 – другие. Напомним, что ранее в МИДе призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений России. Украина также заявляла о намерении учредить единовременный международный трибунал для суда над Путиным и его ближайшим окружением. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.