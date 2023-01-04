Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области представители оккупационной "полиции" объявили в розыск своих военных за грабеж. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА-Мелитополь". В публикации говорится, что в распоряжении редакции издания оказались фотографии ориентировки на "неизвестных лиц" с просьбой объявить их в розыск за подписью представителя коллаборантов – заместителя начальника фейкового "УВД" Мелитополя. На их поиск он требует срочно "бросить все силы". "Полицаи" российских кафиров разыскивают черный автомобиль BMW Е60 525I с грузинскими номерами, который 3 декабря 2022 года угнали какие-то вооруженные неустановленные лица в военной форме. И хотя в тексте ориентировку преступников называют "неизвестными", по описанию видно, что они находятся в русской военной форме и с оружием. "Очевидно, что кражу совершили распоясавшиеся солдаты армии РФ. Подтверждает это также и то, что передвигаются грабители на военном Камаге с характерной рашистской свастикой "V" на кузове", — говорится в материале. Также отмечается, что угнанный транспорт имеет грузинские номера, а не украинские. Журналисты предполагают, что российские солдаты ограбили кого-то из постоялых кафиров. Ранее сообщалось, что российские медики начали бежать из оккупированного Мелитополя за коллаборантами из-за страха перед украинскими военными. Напомним, что недавно оккупанты в Запорожской области назвали так называемую "дату наступления украинских войск", и запретили жителям выходить из домов под угрозой расстрела за нарушение комендантского часа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.