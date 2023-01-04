Украинские военные 2 января нанесли мощные удары по российским оккупантам в Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Подтверждено поражение позиций противника в районах населённых пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка. "Уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники, 2 пункта дислокации, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил РФ", — проинформировали в Генштабе. Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал самое сложное направление фронта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.