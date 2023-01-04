Во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прогремели взрывы, которые слышали местные жители в разных районах. Севастополь Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские Telegram-каналы. Отмечается, что уже к утру в среду громкий взрыв раздался в районе Фруктового. Как пишут в паблике "Чп/Севастополь", "гремнуло так, что окна задрожали". Также сообщается о звуке взрыва в районе Солдатского. Обратим внимание, что еще вечером во вторник, 3 января, жители другого города – Симферополя – в соцсетях писали о звуках взрывов возле аэропорта Бельбек. Позже "по линии оперативной службы" в Симферополе заверили, что никаких событий не было зафиксировано, и противовоздушная оборона не работала, а "хлопов – нет". В Бахчисарае, как утверждалось в Telegram-канале "Чп/Симферополь" – аналогично. При этом представители оккупационных "властей" не комментировали ночные звуки взрывов в Севастополе. В сети высказывают предположение, что они были связаны с работой систем российских ПВО. Ранее сообщалось, что 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму слышались звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО. Напомним, что перед этим, 2 января, во временно оккупированном Севастополе тоже раздались взрывы. Сообщалось, что в городе работали системы ПВО и якобы над Севастополем сбили беспилотник. Добавим, что 30 декабря в Севастополе также раздавались взрывы, и в тот момент над городом в небе находились российская авиация, а в море – ракетный корабль. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.