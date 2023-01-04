На очередной встрече в формате "Рамштайн" следует ожидать максимального усиления Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Офиса президента Андрея Сибиги. Чиновник отметил, что телефонные разговоры Владимира Зеленского с премьер-министрами Канады, Норвегии, Великобритании и Нидерландов 3 января принесут "плюсы". По словам Сибиги, точно будут сильные новости и решения союзников для усиления наших оборонных потребностей с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы. "Следует рассчитывать и на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне"", — добавил замглавы ОП. Напомним, по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" Украина получила системы ПВО. Кстати, восьмое заседание в формате Рамштайн состоится в январе, присоединятся несколько новых стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.