Сегодня массовые тепловые рекорды уже маловероятны, хотя еще будет преобладать сравнительно теплая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко. Погода в Украине Температура "Максимальная температура воздуха завтра будет составлять в большинстве областей Украины +2+8 градусов, на юге и западе +5…+11 градусов", — рассказала она. Осадки и ветер Какие-то серьезные осадки – вряд ли будут в среду. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду. Погода в Киеве В столице сегодня температура воздуха начнет снижаться, хотя еще будет с "плюсами", в течение дня +3…+5 градусов. "Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду", – добавила Диденко. Как сообщалось, первый день 2023 стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.