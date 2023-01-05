Apple планирует подписать контракт с китайским производителем Luxshare Precision Industry для выпуска премиальных моделей iPhone. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В прошлом году Luxshare выпустила небольшую пробную партию iPhone 14 Pro Max на своем заводе в Куньшане, чтобы нивелировать потери производства на заводе Foxconn в Чжэнчжоу. Компания Luxshare, основанная в 2004 году, стала поставщиком Apple в 2011 году. Сначала занималась изготовлением соединительных кабелей для iPhone и Macbook, позже расширила свой ассортимент до нескольких моделей Airpods. В ноябре Apple предупредила о снижении поставок премиальных моделей iPhone 14 из-за значительного сокращения производства. Исследовательская компания TrendForce заявила, что Apple решила нанять Luxshare как один из сборщиков для будущего iPhone 15 Pro Max. TrendForce добавила, что единственный завод Luxshare по сборке iPhone расположен в Китае, и компания не планирует устанавливать производственную линию iPhone на своем заводе во Вьетнаме, где собираются аксессуары Apple. Ранее стало известно, что компания Apple намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков. Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэньчжоу. Также сообщалось, что массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в китайском Чжэнчжоу привели к недовыпуску почти 6 млн. iPhone Pro. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.