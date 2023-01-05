Австралия объявила о приобретении комплексов HIMARS. Сумма сделки составляет более 700 млн долларов США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC. Австралийское правительство заявило, что установки HIMARS, которые он покупает, включают сами пусковые установки, ракеты, а также набор обучающих ракет. Сообщается, что новые комплексы должны встать на вооружение до 2026 года. Австралия заказала несколько типов ракет, наиболее дальнобойные из которых имеют дальность около 300 км. При этом, по словам производителя, в будущем дальность полета боеприпасов может увеличиться с последующими обновлениями программного оборудования и компонентов ракет. Также Австралия подписала контракт с норвежской компанией Kongsberg на закупку морских ударных ракет для эсминцев и фрегатов, которые в следующем году должны заменить устаревшие противокорабельные ракеты Harpoon. Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS. Также мы писали, что США модифицировали установки HIMARS, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.