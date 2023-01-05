Евгений Клопотенко еще раз напомнил, что правильное питание – это залог здоровья, которое так необходимо всем нам. Кулинар представил украинцам простое правило питания, которое является основой всего и поделился им на своей странице в Instagram. Как правильно питаться Клопотенко рассказал, что вы должны взять себе за правило – на вашей тарелке должно быть 1/2 тарелки овощей, 1/4 белков, 1/4 углеводов и немного жиров. Для начала правильного питания этого достаточно. "Это такой простой подход, который сделает вашему организму лучше", – отметил повар. Что в тарелке у Клопотенко? Важно знать, что половину вашего дневного рациона должны составлять овощи. У Клопотенко на тарелке: печеная свекла, кимчи, петрушка, смесь овсянки с пшеницей, курица, яйцо и творог. "Пусть это правило будет первым, если вы решите питаться правильно. Потому что им мыслить проще и нет ощущения, будто вы заставляете себя что-то делать. Ваша обычная еда, как каждый день, только половина ее – овощи. Сначала заботьтесь о себе, чтобы потом были силы заботиться об окружающих и стране", — резюмировал Евгений. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko) Напомним, что Клопотенко поделился рецептами домашних мазков на хлеб, которые можно приготовить без света. А раньше Клопотенко представил рецепт вареников с магией вкуса.