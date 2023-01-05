Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна проведет ревизию в области международных отношений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства. Он пообещал, что Израиль "вместо бездействия будет продвигать активную, энергичную, ответственную и национальную политику". На конференции в Иерусалиме Нетаньяху сказал, что израильские власти, в частности, примут меры против радикального ислама в регионе. Он также сказал о стремлении помешать "военному размещению" Ирана в Сирии и планам бороться с намерением Ирана создать ядерный арсенал. "Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы", — заявил премьер. Ранее глава МИД Эли Коэн заявил, что правительство Израиля продолжит любым способом пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия В частности, израильские власти для этого намерены создавать широкий международный фронт против Тегерана. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram3