В среду лидеру Республиканской партии Кевину Маккарте снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить должность спикера, голосование перенесли на 12:00 четверга (19:00 по Киеву). Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN. Маккарти в шестой раз за два дня не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать следующим спикером. Подсчет голосов в этом раунде не изменился по сравнению с предыдущими двумя: Маккарти набрал 201 голос, представитель Демократической партии Хаким Джефрис набрал 212 голосов, а Байрон Дональдс, протрамповское крыло партии выдвинуло против Маккарти, набрал 20 голосов. Палата представителей решила объявить перерыв до 20:00 по местному времени. Ранее РБК-Украина рассказала, почему в США не могут избрать спикера Палаты представителей и чем это грозит нашей стране. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.