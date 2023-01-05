5 января православные верующие чтят память святого Феодула. Читайте в материале Styler, что запрещено делать 3 января, его приметы, а также у кого именины. Что известно о святом Святой Феодул жил в Фессалониках в III веке, когда христиане подвергались жестоким преследованиям при императорах Диоклетиане и Максимилиане. Юноша служил при церкви и был чтецом. Однажды ему приснилось, как человек в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись, он увидел красивое кольцо с изображением креста. С помощью изображенного на перстне знака святой исцелил многих больных, а также обратил в христианскую веру множество язычников. Несмотря на преследование, он открыто проповедовал Евангелие. Император Фессалоник предлагал юноше вернуться к язычеству, но получил отказ.

Святой Феодул (фото: wikimedia.org) Наши предки 5 января обязательно шли в храм и молились Богородице. Люди пытались закончить все дела до Рождества, потому что считалось, что тогда можно отогнать от дома злых духов. Для этого обильно кормили домашних животных, вычищали весь двор, занимались делами по хозяйству. Также 5 января крестьяне пекли разную выпечку, особенно постную, и праздничное печенье в виде разных животных. Главные приметы этой даты. Если сегодня дует сильный ветер и снег, в июле будет холодно и дождь; 5 января ветрено, следует ожидать хорошего урожая; куры беспокойно ведут себя – к вьюге; 5 января храпит конь – будет снежная буря. Что нельзя делать в этот день В этот день нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет. Нежелательно работать с острыми предметами, например ножами, вилами или топорами. Считалось, что если в этот день раниться, то весь год в болезнях проведешь. Давид, Павел, Наум, Федул, Нифонт, Феодул, Феоктист, Оникий, Василий. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года. Читайте также, как убрать елку так, чтобы не засыпать все иглами.