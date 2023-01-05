Сегодня, 5 января, станет днем существенных погодных изменений — со спокойной, преимущественно сухой и теплой более холодной и мокрой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко. Погода в Украине "Циклон по имени Axel с северо-запада, из районов Скандинавии, прискачет в Украину вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде", — рассказала она. Осадки По ее словам, в большинстве областей пройдут пока дожди, однако из-за постепенного снижения температуры воздуха, уже и с мокрым снегом. "Осадки могут быть умеренными, в южной части – преимущественно небольшие. В восточных областях дождь и мокрый снег более вероятны во второй половине дня и вечером", – рассказала Диденко. Ветер К тому же, как отметила синоптик, западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильного, местами до 15-20 метров в секунду. "А при усилении ветра температура воздуха кажется ниже, чем на самом деле", – констатировала она. Температура По прогнозу днем еще будет достаточно теплая погода, +3…+8 градусов, на юге и западе местами до +7..+11 градусов. "Холоднее уже будет на северо-востоке Украины, 0..+4 градуса", — констатировала Диденко. Погода в Киеве В столице, по данным синоптика, сегодня ожидается влага, с осадками, ветреная погода. "Порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+6 градусов", — рассказала синоптик. Как сообщалось, в Киеве и области сегодня, 5 января, ожидаются сильные порывы ветра. Жителей региона предупредили о проблемах в движении транспорта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.