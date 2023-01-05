Власти Тайваня в контексте антироссийских санкций приняли решение снова усилить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Taiwan. Речь идет о расширении списка товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения по поставкам в Россию и Беларусь. Это направлено на предотвращение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. В обновленный список вошла номенклатура товаров химической и металлургической промышленности, продукция машиностроения и предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами. В апреле и мае прошлого года Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки в Россию и Белоруссию высокотехнологичной полупроводниковой продукции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.