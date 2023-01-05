Компания Tesla подала заявку в патентное бюро США на новый товарный знак. Из нее следует, что производитель электромобилей планирует выпускать электродвигатели для самолетов и лодок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Electrek. Tesla расширяет свою торговую марку, чтобы продавать электродвигатели "не для наземных транспортных средств". В заявке компании под это определение включены двигатели для самолетов, моторы для лодок и электродвигатели для игрушек. В заявке Tesla отмечает, что в настоящее время не использует товарный знак для этих категорий, но компания намерена использовать его в будущем. Ранее мы писали, что американская компания Tesla миллиардера Илона Маска отзывает более 320 тысяч автомобилей в США из-за выявленных проблем с задними фонарями. Также напомним, ранее Tesla отозвала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблем со стеклоподъемниками. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.