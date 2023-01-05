Россияне ночью трижды обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, выпустили по общине не менее 30 снарядов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. "Повреждено несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди во время ударов не пострадали", — говорится в сообщении. По словам Резниченко, также в больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем – во время вражеских обстрелов Никополя. Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольского территориального общества, ударив ночью, 4 января, жилыми кварталами райцентра по тяжелой артиллерии. Также мы писали, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую общину из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии. А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.