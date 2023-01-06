Гороскоп на 2023 говорит о том, что Черный Кролик принесет удачу и счастье многим представителям зодиакального созвездия. Однако осуществить свои заветные мечты смогут всего три знака Зодиака. Об этом сообщает Sante Plus. Телец Юпитер оставит знак Овна 16 мая и переместится в знак Тельца. С этого времени в жизни знака Зодиака начнутся кардинальные изменения. Начнут сходить плоды, посеянные уже давно. А удача будет сопровождать буквально во всем. Могут быть заманчивые предложения и возможности, награды, много энергии, финансы. А самые большие цели и потаенные мечты начнут претворяться в жизнь. Одинокие Тельцы смогут наконец найти семейное счастье, а те, кто уже в браке — избавятся от многих проблем в отношениях. Рак В 2023 году придется ваше время двигаться – можно запустить важные изменения в жизни, изменить место жительства, начать учиться или сменить работу. Вы сможете добиться успеха практически в любой сфере и в любых устремлениях. В любви вас ждет счастливый период, особенно при переходе Сатурна в знак Водолея. Не беспокойтесь, если что-то будет идти не совсем так, как вы хотели – события будут происходить с определенной целью, чтобы принести вам желаемое на блюдечке. Козерог Вас ждет год с надеждами, достижениями и успехами. Поиск вашего счастья начнет принимать форму. Когда Сатурн станет ретроградным, вам придется чем-нибудь пожертвовать. Но это будет всего лишь капля, которая принесет вам гораздо больше хорошего в обмен. В личной жизни проблемы будут только в начале года, но следует сохранять оптимизм. Вы сможете установить гармонию в паре, преодолеть трудности, а затем наслаждаться тем, как все удачно складывается. Кстати, раньше мы писали о том, кому из знаков Зодиака январь принесет хорошие новости. А еще рассказывали о том, для кого годик Кролика станет периодом любви.