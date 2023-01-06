В современном мире очень распространено вегетарианство. Это питание, в рационе которого ограничены или совсем исключены продукты животного происхождения. Такое питание существенно уменьшает риск многих заболеваний. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram. Польза вегетарианства По словам врача, быть вегетарианцем совсем не вредно, а наоборот, это уменьшает риск сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых болезней, ожирения и некоторых видов рака. Вегетарианцы употребляют в пищу продукты растительного происхождения с небольшим количеством ингредиентов животного происхождения или без них. Это все овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена и фрукты. Вегетарианские блюда сейчас очень разнообразны, вкусны и питательны и способны обеспечить организм всем необходимым. "Однако есть группа макро- и микроэлементов, которые нужно особенно тщательно контролировать. Поэтому давайте вместе разберемся, что это и как все разумно сбалансировать", — говорится в сообщении. Важно, что вегетарианство нельзя считать рациональным питанием для растущего организма (дети, подростки), женщин – во время беременности, в период лактации, в период менопаузы, пожилых людей, спортсменов и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. Рекомендуемый продуктовый набор: Фрукты (свежие или сушеные) – 25%; Овощи сырые (листовые, корневые, преимущественно зеленого цвета) по сезону, отдельно или в виде салатов – 25%, в запеченном виде – 25%; Белковые продукты (орехи, при лактовом гетарианстве – кисломолочные продукты, прежде всего, кисломолочный творог) – 10%; Углеводы (зерновые продукты, легкоусвояемые углеводы) – 10%; Жиры (растительные, масло сливочное) – 5%. Раньше мы называли опасную пищу, которую запрещено давать детям. Также мы писали, какая популярная еда может привести к инсульту.