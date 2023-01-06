Правительство Германии ведет переговоры с двумя неназванными странами по передаче Украине дополнительных зенитных САУ Gepard. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel. "Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше САУ Gepard", — отмечают в издании. По данным источников, отдельным предметом осуждения является также передача ВСУ большого количества 35-миллиметровых боеприпасов в зенитные немецкие САУ. Страны, с которыми ведутся переговоры, держатся в секрете. Напомним, 5 января стало известно, что в ходе переговоров с Байденом Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot. При этом лидер США подтвердил намерение передать ВСУ БМП Bradley. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые детали и сроки поставки в Украину боевых машин пехоты Marder и Bradley, а также батареи Patriot из Германии и США будут озвучены 6 января. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.