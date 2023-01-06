Сегодня, 6 января, в Украине ожидается очень разнообразная погода. Будет и дождь, и мокрый снег, и снег, и налипание мокрого снега, усиление северного ветра до штормовых значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко. "Сложная, но интересная погода", — констатировала синоптик. Погода в Украине Осадки При этом по ее словам, мокрый снег или снег наиболее вероятны на западе, севере и северо-востоке Украины, где температура воздуха будет значительно ниже. "Это будут хозяйничать атмосферные фронты северного происхождения. Во вторую половину дня, на Сочельник, основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток", — добавила Диденко. А, по данным синоптика, запад, север и центр освободятся от осадков. Температура Температура воздуха, как говорит синоптик, сегодня разделится. "Юг и юго-восток, Закарпатье и Черновицкая область еще построят сравнительно теплыми, +3…+8 градусов, в большинстве областей Украины от 3 мороза до 3 тепла", — констатировала Диденко. Холоднее всего, как говорит синоптик, будет в Сумской и Черниговской областях — днем в пределах 3-6 градусов мороза. "Там, где мокрый снег, возобновится гололед и усложнится ситуация на дорогах и тротуарах", — говорит она. Погода в Киеве Осадки В столице сегодня погода начнет также уже ощутимо меняться — дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах. Ветер "Сильный ветер будет завевать преимущественно утром. Днем и в сочельник ветер угомонится", — предупредила синоптик. Температура Днем поползет дальше вниз, ожидается -1…-3 градуса. А уже на Сочельник может опуститься до -5…-7 градусов. Как сообщалось, в ночь на пятницу, 6 января, синоптики прогнозировали в Киеве дождь с переходом в мокрый снег. Температура опустится до 11 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.