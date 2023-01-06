Финансист "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что присоединившихся к "ПВК" заключенных помиловали в попытке увеличить свое влияние и политическую власть. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). ISW не зафиксировал ни одного официального комментария источника в российском правительстве о том, действительно ли заключенные из "Вагнера" получили эти помилования. Пригожин, вероятно, обнародовал выдачу документов о помиловании, чтобы отразить это влияние на поддержку продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы представить себя центральной фигурой в ультранационалистическом провоенном сообществе. Создавая впечатление, что Пригожин присваивает себе общественное признание за "помилование" этих преступников, он рискует показаться тем, что присваивает себе полномочия, которые действительно имеет только президент РФ Владимир Путин, заявили аналитики. Пригожин также, вероятно, обнародовал "помилование", чтобы усилить текущую вербовку заключенных и успокоить уже присоединившихся. "Вагнеру, вероятно, необходимо пополнить свои силы после тяжелых потерь, в основном бывших узников, и Пригожин, вероятно, обнародовал "помилование", чтобы усилить кампанию по вербовке в российских тюрьмах", — отмечают эксперты. Ранее американское издание The Hill указывало, что по оценкам Белого дома, в Украине воюют 50 тысяч наемников "ПВК Вагнер", включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных из российских тюрем. РБК-Украина писала, какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.