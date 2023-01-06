Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил приглашение посетить Украину в ходе своего европейского визита. Об этом заявил секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Приглашение было передано главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком послу Японии в среду, 4 января. "Япония поддерживает граждан Украины и предпринимает ответные шаги как главу группы стран "Большой семерки" в этом году", — заявил Мацуно. Ранее мы писали, что на следующей неделе Кисида посетит страны-члены "Большой семерки", включая Францию, Италию, Британию, Канаду и США. Турне пройдет незадолго до майского саммита G7 в Хиросиме. Также сообщалось, что Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7, который состоится 19-21 мая в Хиросиме. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.