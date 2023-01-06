После того, как корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив в рамках "рутинных" операций, уверяет Пентагон, официальный Пекин отреагировал крайне негативно, призвав Соединенные Штаты "прекратить провоцировать беспорядки". Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". В последние годы военные корабли США, а иногда и союзных стран, таких как Великобритания и Канада, проходили через пролив, вызывая гнев Китая, претендующего на Тайвань вопреки возражениям демократически избранного жителями острова правительства. В заявлении американских военных говорится, что в водах пролива находился ракетный эсминец Wikimedia. класса Arleigh Burke. "Проход Chung-Hoon через Тайваньский пролив демонстрирует преданность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", — говорится в заявлении. В своем заявлении представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что Китай решительно выступает против этого шага, и призвал Соединенные Штаты "немедленно прекратить провоцировать беспорядки, эскалацию напряженности и подрыв мира и стабильности в Тайваньском проливе". "Американские военные корабли часто "играют мышцами" во имя осуществления свободы судоходства. Речь не идет о сохранении свободы и открытости региона, Китай и дальше будет находиться в состоянии повышенной готовности", — заявили в Пекине. Министерство обороны Тайваня заявило, что военный корабль прошел в северном направлении через пролив. Тайваньские военные следили за проходом эсминца и не заметили ничего необычного. Напомним, вчера, 26 декабря, Китай провел "ударные учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Объясняя, что это ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов. Ранее мы писали, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.