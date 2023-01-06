Украина в результате российского вторжения потеряла около 90% ветровой и более 40% солнечной генерации электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство Facebook. "Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", — отметил министр энергетики. По его словам, основная нагрузка в этом году даже в летнее время года ляжет на объекты тепловой электрогенерации. Он также отметил, что основная задача в энергетической сфере Украины — пройти осенне-зимний период. Ранее Галущенко заявил, что после последнего массированного ракетного обстрела РФ удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Позже сообщалось, что в результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса в Украине растет потребление электроэнергии. До всех областей были доведены лимиты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.