Наркобарон Овидио Гусман Лопес был задержан в Мексике. Это привело к столкновениям на улицах, гибели и ранению людей, 250 автомобилей было угнано. Во время задержания были подбиты два вертолета и самолет. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Formula. Минобороны Мексики подтвердило задержание Гусмана Лопеса в городе Кульякани в штате Синалоа поздно вечером 5 января. Наркобарон был доставлен в Мехико самолетом Военно-воздушных сил, его поместили в тюрьму строгого режима. После задержания на улицах города начались перестрелки, некоторые улицы были заблокированы горящими автомобилями. Региональные власти рекомендовали жителям не покидать дома и отменили занятия в школах и университетах. Глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда сообщил в Twitter, что во время задержания пострадали не менее семи сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Рубен Роча Мойя сообщил, что во время столкновений полиции и армии с боевиками погибли 10 человек, ранения получили не менее 29 человек. Два вертолета были повреждены попаданием из крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников наркобарона. При посадке в аэропорту Кульякана был подбит турбовинтовой самолет. Задержание прошло накануне встречи лидеров Канады, Мексики и США в Мехико. Она намечена на 10 января. В то же время МИД Мексики утверждает, что страна не планирует ускоренную экстрадицию наркобарона США. Ранее неизвестные напали на тюрьму №3 в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате Чиуауа. В результате погибли 14 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.