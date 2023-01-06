В США переименуют названия военных баз и кораблей, названные в честь генералов Армии Конфедерации времен Гражданской войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона. Теперь названия, увековечивающие память Конфедеративных Штатов Америки или любого человека, добровольно служившего в Армии Конфедерации, уберут из учреждений, баз и военной техники. В частности, ВМС переименуют крейсер USS Chancellorsville, названный в честь битвы под Чанселорсвиллем во время Гражданской войны в США. Также переименуют исследовательское судно USNS Maury, посвященное американскому океанографу и морскому офицеру Мэтью-Фонтейну Мори, сначала воевавшему за США, а затем присоединившемуся к конфедератам. Базу "Форт Беннинг", названную в честь генерала Конференции Генри Беннинга, переименуют в "Форт Мур". "Форт Гордон" переименуют в честь президента США Дуайта Эйзенхауэра, главнокомандующего Антигитлеровской коалицией в Европе. В Пентагоне объяснили, что во время Первой мировой войны правительство назвало некоторые американские базы в честь офицеров Конфедерации, чтобы заручиться поддержкой южан. Ранее мы писали, что США подписали контракт на сумму более 1 млрд долларов с компанией Lockheed Martin, производящей самолеты, крылатые ракеты и авиационное вооружение. Также ранее Минобороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был произведен из нелицензированного китайского сырья. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.