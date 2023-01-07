Финляндия должна передать Украине боевые танки Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне. Об этом заявил глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен, передает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutis. По его словам, каждая европейская страна должна в какой-то мере участвовать в помощи Украине с вооружением. "Если Европа будет давать танки Украине на дюйм шире, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", – отметил Хаккянен. Он также обратил внимание, что многие европейские страны имеют больше возможностей обеспечения бронетехникой, чем Финляндия. Решение о поставках в Украину танков Bradley от США, боевых машин пехоты Marder от Германии, а также боевых бронированных легковых машин от Франции Хаккянен называет очень важным. Обратим внимание, что в связи с соглашением по экспорту вооружений, ни одна другая страна не может предоставить Украине танки Leopard, если Германия этого не одобрит, при этом Берлин не спешит согласовать предоставление этой техники. Напомним, 5 января в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot. При этом лидер США подтвердил намерение передать ВСУ БМП Bradley. При этом ранее правительство Германии не поддерживало инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.