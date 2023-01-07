Беспилотники иранского производства, которые Россия использует в войне против Украины, наносят большой вред энергосистеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона. "Дроны, хоть и небольшие по размерам, но точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы", — сказал чиновник. Сахарук отметил, что после каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий становится все сложнее. В то же время исполнительный директор ДТЭК добавил, что энергетики пытаются максимально оперативно реагировать на ЧП и возобновлять подачу электроэнергии в сети. Напомним, в "Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.