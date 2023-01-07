Погода в Украине сегодня, 7 января, резко изменится. Синоптики предупредили о сильных морозах, которые местами будут достигать -20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По информации синоптиков, сегодня в западных днем в Житомирской, Винницкой и Одесской областях будет облачно. Ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. При этом на остальной территории прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах западной части страны гололедица. Ветер северный с переходом в большинстве областей на восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха резко снизится Также синоптики предупредили о существенном понижении температуры. Так, в восточных, Сумской, Полтавской, Черниговской областях ночью -15 -20 мороза, днем -8 -13 градусов мороза. На остальной территории ночью -7 -12 градусов мороза, днем -2 -7, а в западных, Винницкой и Одесской областях ночью от 0 до -5 мороза. В дневное время суток от 1 до +4 градусов тепла, в Закарпатье и Прикарпатье ожидается до +7. Погода в Киеве и области Сегодня в столице также прогнозируют резкое понижение температуры. В Киевской области ночью будет -7 -12 градусов мороза, а днем -2 -7. При этом в столице ночью около -10 градусов мороза, днем -5-7. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на эти выходные. Также мы писали, когда в Украину снова вернется тепло. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.