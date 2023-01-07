Торт Наполеон – один из любимых вкусностей уже много поколений подряд. Но лишняя мрака с приготовлением часто заставляет нас идти за десертом в магазин. Как приготовить тортик дома быстро и без проблем? Своим рецептом поделилась кулинарка Alina FooDee. Ингредиенты: Слоеное тесто без дрожжей – 400 г Яйцо – 2 шт. Сахар – 50 г Кукурузный крахмал – 40 г Молоко – 500 г Ванильный сахар – 10 г Сливочное масло – 150 г Сгущенка – 150 г Пошаговое приготовление Нарежьте размороженный пласт слоеного теста на тонкие полоски. Переложите на выстланный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут. Палочки из теста должны быть полностью сухими. Смешайте венчиком яйца, сахар, кукурузный крахмал. Добавьте теплое молоко в смесь и смешайте до однородности. Нагревайте крем, постоянно помешивая, чтобы не пригорело и не взялось комками. После закипания хорошо помешивайте в течение 30-60 секунд и снимите с огня. Охладите до комнатной температуры. Взбейте мягкое масло миксером, добавьте ванильный сахар и сгущенку. Смешайте заварное основание с маслом и сгущенкой, взбивая миксером. Отложите 2-3 палочки для посыпки. Далее формируйте тортик. Расстелите пищевую пленку и чередуйте крем и палочки из теста, пока не закончится весь крем и тесто. Заверните наш тортик в пищевую пленку и уложите на 8-12 часов в холодильник. После этого разверните тортик и украсьте палочками из теста, измельченными и смешанными с сахарной пудрой. Раньше мы писали, на какие праздники нужно готовить богатую, щедрую и голодную кутью. Кроме того, читайте, как приготовить торт "Пломбир".