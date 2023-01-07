Гороскоп на 7 января 2023 года расскажет, какие знаки Зодиака ждут изменения благодаря первому полнолунию в знаке Рака, которая как раз произойдет на Рождество Христово по юлианскому календарю. Об этом пишет Chasdiy. Близнецы 7 января у Близнецов ожидается насыщенный день. Так что встаньте раньше, не жалейте сил и эмоций и ни в коем случае не отказывайтесь от предложений. Даже самых трудоемких. Ваша активность точно принесет вам удачу в этот день! Рак Раки во время первого полнолуния 2023 года должны будут следовать советам интуиции, которая подскажет вам, как лучше действовать. И действительно, ваше шестое чувство окажется сильнее разума. Астрологи советуют не игнорировать предупреждение интуиции, чтобы не натворить бед. Козерог Козерогам нужно будет использовать все возможности, которые у них есть. А ведь звезды подарят вам много шансов. Если будете действовать вполсили, результат окажется не просто слабым, а провальным. Водолей 7 января Водолеям нужно будет принять какое-нибудь важное решение. Оно, возможно, изменит всю вашу жизнь, так что не рубите с плеча, но и не будьте малодушны. Астрологи советуют действовать уверенно, но осторожно. Ранее мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2023 года. Кроме того астрологи рассказали, в чем особенность полна в Раке.