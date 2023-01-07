Рождество Христово – второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви. Установлено в память о рождении Иисуса Христа Девой Марией. Украинцам разрешено праздновать его 25 декабря и 7 января. Что нельзя делать в Рождественский день, приметы праздника – читайте в материале Styler. Традиции праздника В день праздника заканчивается строгий Рождественский пост, верующие могут отведать мясо, рыбу и другие неграмотные продукты. Торжеству по традиции предшествует всенощное бдение во всех больших храмах: там проходят торжественные богослужения, горят свечи, поют церковные хоры. В память о дарах, которые волхвы принесли новорожденному Иисусу, люди дарят друг другу подарки. Издавна на этот праздник было принято делать добро и думать только о хорошем. Верующие в этот день обязательно должны посетить церковь. После службы обычно происходит освящение корзин с едой, также можно набрать священную воду. На вершине елки обычно устанавливают Вифлеемскую звезду.

Рождество 7 января (фото: pixabay.com) Приметы на Рождество Если вечером на сочельник в доме зажжены свечи, все его обитатели долгие годы будут здоровы. Утренний снег на Рождество – предсказатель удачи, богатства и высокого урожая. Ясно небо – до пополнения стада. Вьюга — признак богатого урожая пшеницы и меда. Солнечная погода 7 января предсказывает богатый грибной и ягодный сезон в лесу. Что нельзя делать на Рождество Христово: гадать молодым девушкам нельзя; ссориться и плохословить – запрещено, нельзя очернять других; заниматься хозяйственными делами; стричься или окрашивать волосы; прибегать к любовным утехам; ходить на охоту. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года. Читайте также, как убрать елку так, чтобы не засыпать все иглами.