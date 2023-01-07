Российские захватчики продолжают оказывать психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. В частности, в городе Энергодар Запорожской области захватчики заставили около 3 000 работников ЗАЭС получить так называемые паспорта РФ. "Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из обращения украинскую гривну", — информируют в Генштабе. Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами. Напомним, ранее мы писали, что в Каховке Херсонской области россияне пытаются запретить обращение гривны. Оккупанты осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.