Соединенные Штаты скептически отнеслись к заявлениям России о введении "режима прекращения огня" на Рождество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса. "Вы слышали, как я вчера сказал, что мы рассматриваем призыв Путина к "перемирию" не что иное, как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели в течение дня сегодня (6 января, — ред.) ", — отметил спикер. Прайс напомнил, что РФ и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе, и немедленно сама их нарушала. По его словам, российский диктатор мог иметь "скрытый мотив", делая заявления о "перемирии" на Рождество. "Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, наконец, для повторного нападения", — добавил представитель Госдепа. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указал, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.